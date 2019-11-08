Нужна арматура для теплоэнергетики в Саратов. ПАО "Т Плюс" вложит в теплоснабжение города 11,9 млрд рублей

ПАО "Т Плюс" и правительство Саратовской области подписали концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Саратова, согласно которому энергокомпания вложит в теплоснабжение города 11,9 млрд рублей. Вопросы развития городского теплосетевого комплекса в рамках концессионного соглашения обсуждались 6 ноября 2019 года на рабочей встрече губернатора Саратовской области Валерия Радаева и генерального директора Т Плюс Андрея Вагнера. В частности, в рамках соглашения предусмотрено финансирование работ по реконструкции более 220 км теплосетей и 30 котельных, замена 386 км тепловой изоляции надземных трубопроводов. Соглашение рассчитано на срок до 2043 года. Необходимость заключения концессии вызвана высоким износом муниципальных тепловых сетей (более 90%). Новая форма сотрудничества позволяет энергокомпании нарастить затраты на модернизацию городского теплосетевого комплекса, собственником которого является муниципалитет, не вызывая при этом резкого роста тарифов для клиентов. Реализация соглашения значительно повысит качество теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей. "Сегодняшнее событие – итог масштабной работы власти и ресурсоснабжающей организации. Мы вместе даём старт стратегически важному для города Саратова и его жителей проекту", - подчеркнул Валерий Радаев.

Источник: Сайт Агенство INFOLine, 7 ноября