ПАО "СЗ Северная верфь"начинает строить крупногабаритные суда. Заказы есть до конца 2021 года. Впереди набор персонала и закупка оборудования

Сейчас завод загружен до 2021 года и окончательно утверждена концепция модернизации производства: в планах новый эллинг, замена станочного парка в корпусообрабатывающем цехе, новые окрасочные камеры, покупка оборудования для них. С августа начали размещать конкурсы. Сначала все, что касается закупок для эллинга, чтобы обеспечить его ввод в

директивные сроки — 2019 год. До конца года предполагается провести закупки на строительство объектов энергообеспечения и наружных сетей. Также готовимся приобрести технологическое оборудование эллинга и достроечных участков пристройки. В частности, кранов малой грузоподъемности, нестандартного технологического оборудования, испытательных стендов и оборудования по механической обработке. Сейчас у нас в планах увеличить численность производственных рабочих, на которых ложится основная нагрузка и которые формируют экономику завода. Пока мы считаем, что к концу этого года нам потребуется 150–200 новых рабочих. При этом с поиском новых кадров будут проблемы: в настоящий момент верфи Северо–Запада загружены заказами, сейчас у людей есть работа, и нам придется смотреть на другие регионы.

Сайт газеты «Деловой Петербург», 6 ноября