Строится перспективный рынок сбыта газовой арматуры для метана

Состоялось совещание по вопросу популяризации использования метана как моторного топлива. В совещании приняли участие владельцы и инвесторы в развитие газозаправочной инфраструктуры, а также крупнейшие производители метановой техники. В ходе обсуждений был одобрен план мероприятий по популяризации использования метана как моторного топлива, включая подготовку методических материалов для направления в регионы для использования. План мероприятий по популяризации использования метана как моторного топлива включает: демонстрацию техники на метане, заправочной инфраструктуры и центров переоборудования для руководителей субъектов РФ, муниципальных образований, органов ГИБДД; демонстрацию техники на метане, заправочной инфраструктуры и переоборудования, семинары для специалистов в области транспорта, включая специалистов транспортных предприятий, такси, отраслевых экспертов; размещение социальной рекламы, направленной на популяризацию экологических свойств метанового топлива и его доступности.

Несмотря на огромные запасы природного газа в России подавляющее большинство автомобилистов используют нефтепродукты в качестве моторного топлива. Виной тому в первую очередь скудная газозаправочная инфраструктура. В РФ порядка 200 тыс. газовых автомобилей и около 400 АГНКС. Для сравнения в Иране количество автомобилей на ГМТ достигает 5 млн, а АГНКС - 2,5 станций. Программа предусматривает амбициозные планы развития отрасли. Согласно концепции, объемы направляемого на топливо газа должны будут вырасти до 11 млрд м3/год, количество автотранспорта на ГМТ - со 150 до 700 тыс. автомобилей, АГНКС - с 380 до 2400 штук; Для этого правительство рассматривает возможность перевести автопарки госкомпаний на ГМТ. Так, в 2019 г. в Татарстане на ГМТ будет переведено 1 тыс. автомобилей. Сам Газпром перевел на ГМТ уже 7500 автомобилей, или 40% автопарка.

Источник : Neftegaz.RU, 6 ноября