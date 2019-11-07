Дальневосточный арматурный завод провел «Неделю без турникетов». В ПАО "Аскольд" состоялись экскурсии для школьников

В период проведения всероссийской акции "Неделя без турникетов", организатором которой является Союз машиностроителей России, в гостях на ПАО "Аскольд" – предприятии, входящем в состав Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России, побывали учащиеся старших классов школ города Арсеньева. Вообще такие экскурсии для школьников и студентов проводятся в течение всего учебного года. Главная задача и основная цель проведения таких профориентационных экскурсий – познакомить школьников с работой предприятия, и, возможно, в будущем они отдадут предпочтение технической специальности и выберут работу на машиностроительных заводах, в том числе на заводе "Аскольд".

В программу экскурсии входило знакомство старшеклассником с цехом №21 металлургического производства и посещение заводского музея.

В литейном цехе несколько производственных участков, и началась экскурсия с кузнечно-прессового участка, где в этот момент шёл производственный процесс горячей штамповки. Школьники с интересом наблюдали, как кузнец быстрыми и ловкими движениями доставал из печи раскалённую заготовку, и та по транспортёру направлялась на очередную технологическую операцию к прессу. Даже после такого короткого пребывания в цехе учащиеся уже будут иметь представление о металлургическом производстве. Например, о том, что кузнецу-штамповщику необходимо знать время нагрева и выдержки заготовки из различных металлов и сплавов в печи, чтобы она не поплыла и не осыпалась, обладать умением регулировать режим работы нагревательной печи. Без этих знаний невозможно стать настоящим специалистом.

Надо отметить, что "литейка" – это сложный трудовой процесс, где нужно, в первую очередь, иметь крепкое здоровье, выдержку, выносливость. Мастер литейного участка Сергей Александрович Савичев коротко, но понятно объяснил процесс литья, который начинается с того, что формовщики приготавливают литейную форму для отливки, плавильщики плавят и заливают в формы раскалённый металл, обрубщики придают заготовкам товарный вид, и только потом продукцию можно сдать. Мастер также подчеркнул, что на литейном участке осуществляются такие виды литья, как по выплавляемым моделям, под давлением и в землю.

В литейном цехе старшеклассники были впервые. И в то же время отметили, что им, например, хорошо знакомо механическое производство и станки. Со слов ребят, они уже приобретают рабочие профессии токаря, наладчика станков с программным

управлением, фрезеровщика, револьверщика и другие. На авиакомпании "Прогресс" школьники проходят обучение в технических классах, и после успешной сдачи экзаменов им присваивается разряд.

На ПАО "Аскольд" учащиеся посетили заводской музей истории и трудовой славы. Заведующая музеем Татьяна Анатольевна Халиманова подробно и интересно рассказала собравшимся в музее историю становления, развития предприятия, поведала о его работе в героические военные годы и о славной трудовой деятельности в мирное время.

Публичное акционерное общество "Аскольд" – динамично развивающееся и перспективное предприятие и, конечно же, его руководство заинтересовано в том, чтобы молодёжь приходила сюда работать.

Надо отметить, что молодые люди сами заинтересованы в том, чтобы как можно больше узнать о профессиях и в будущем сделать правильный выбор. На предприятиях им предоставляется хорошая возможность познакомиться с множеством специальностей, узнать о тонкостях той или иной работы. Взрослые, родители, учителя, руководители организаций и предприятий, в том числе Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России и СоюзМаш России в целом, помогают им выбрать свой правильный и удачный путь в трудовую жизнь.

Учащимся школ стоит обратить особое внимание на то, что на страницах газет "Новатор" и "Прогресс Приморья" постоянно печатаются материалы о многих профессиях машиностроительных предприятий, где сами специалисты, рабочие, руководители подробно и интересно рассказывают о тонкостях своей работы, тем самым помогая ребятам расширить свой кругозор и сделать соответствующий их призванию выбор.

Источник: «Прогресс Приморья», № 42 (555) от 01.11.2019 г.