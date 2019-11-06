НТП «ТРУБОПРОВОД» выпустила новую версию программы «Гидросистема» для расчетов трубопроводов и ТПА

Выпущена новая версия 4.3 программы "Гидросистема", включающая многочисленные усовершенствования, сделанные по просьбам пользователей. В частности, новая версия позволяет:
· задавать и рассчитывать трубопроводы, разные части которых имеют различную шероховатость стенок (что важно при реконструкции существующих трубопроводов);
· работать как с абсолютными, так и с избыточными давлениями;
· задавать и моделировать резервуары;
· показывать на расчетной схеме трубопровода названия элементов и длины участков;
· настраивать перечень диаметров, используемых при подборе диаметров (проектном расчете);
· при расчете течений с твердой фазой задавать и учитывать распределение частиц по размерам;
· импортировать геометрию и другие данные по трубопроводу из системы AVEVA E3D.
Сайт НТП Трубопровод, 5 ноября