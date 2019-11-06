Расширен модельный ряд погружных электродвигателей. Альметьевское предприятие ГК «Римера» передало в серийное производство новую линейку электродвигателей с повышенным напряжением питания.

Погружные электродвигатели с повышенным напряжением питания (НПЭД) мощностью 16 кВт в габарите 117 мм и мощностью 100 кВт в габарите 117 мм применяются в качестве привода погружных центробежных насосов для добычи нефти из скважин при температуре пластовой жидкости до 1500С. Увеличение напряжения питания в новых двигателях позволяет снизить энергопотребление при нефтедобыче и уменьшить капитальные и операционные затраты клиентов. Кроме того, за счет снижения рабочего тока уменьшается нагрев оборудования, что увеличивает ресурс его работы. НПЭД производства «Алнаса» показали высокую эффективность на месторождениях нефтяных компаний «Роснефть», «Славнефть» и «Татнефть» по результатам опытно-промысловых испытаний зафиксировано снижение потребления электроэнергии до 28%. В 2020 году «Алнас» продолжит разработку нового оборудования, в частности вентильных электродвигателей габарита 117 мощностью до 200 кВт и электродвигателей 7А габарита. Эта техника востребована у клиентов в России и за рубежом, Завод «Алнас» выпускает 30 моделей энергоэффективных электродвигателей c повышенным напряжением в габаритах 103 и 117.

Пресс-релиз Группы Римера, 5 ноября