АУМА начинает аудиты (комплексную проверку электроприводов) предприятий. Начали с ПАО «ГМК «Норильский никель»

Представители Красноярского и Хабаровского подразделений ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку электроприводов на предприятиях, входящих в структуру ГМК «Норильский никель». Инженеры АУМА осмотрели оборудование, установленное на Талнахской обогатительной фабрике, Надеждинском металлургическом заводе, Норильской обогатительной фабрике, ТЭЦ-1 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). На всех объектах электроприводы АУМА применяются уже несколько десятков лет. На Надеждинском металлургическом заводе – с 1980-х годов, на других предприятиях с 1998 и 2009 гг. После технического аудита были даны рекомендации по проведению технического обслуживания приводов, установленных на некоторых позициях, а также по замене ряда комплектующих. «По завершении аудита сотрудники компании АУМА провели технические консультации для эксплуатирующих служб Норильско-Таймырской энергетической компании и ООО «НорильскНикельремонт», рассказали о приводе с изменяемой скоростью для обеспечения высокой точной регулирования. В течение четырех дней обучение прошли 40 человек»,- комментирует Дмитрий Владимирович Просин, руководитель обособленного подразделения «ПРИВОДЫ АУМА» в Хабаровске.

1 ноября, сайт ООО «Приводы АУМА»