Хорошего бензина в Питере не будет. Сделка по покупке Татнефтью автозаправочных станций (АЗС) Neste в России завершена

Neste подписала соглашение о продаже своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в г. Санкт-Петербург, Татнефти. Сумма сделки не разглашается. Neste не сообщила официальную причину продажи бизнеса в РФ, но маржинальность розничной торговли топливом в результате налогового маневра в РФ значительно снизилась. Отмечалось, что после завершения сделки сеть до 5ти лет будет продолжать функционировать под брендом Neste. Neste - крупнейший в мире производитель возобновляемого дизтоплива, очищенного от отходов и остатков. В 2018 г выручка компании составила 14,9 млрд евро. Российская розничная сеть компании состоит из 75 АЗС, расположенных в г. Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях и нефтебазы в г. Ломоносове с объемом 40 тыс. м3светлых нефтепродуктов.

Источник: Источник : Neftegaz.RU, 31 октября

