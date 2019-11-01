Курганхиммаш разработал арматурные узлы для сложного блочно-комплектного оборудования. Поставка для Уренгойского НГКМ

На производственных площадях ООО «Курганхиммаш» в рамках договора, заключенного с заказчиком, продолжается изготовление блочно-комплектного оборудования для Уренгойского НГКМ.На данный момент завершено изготовление трех разделителей Р2, предназначенных для разделения жидкости на углеводородный конденсат и водометанольный раствор.Разделители представляют собой горизонтальные аппараты диаметром корпуса 2200 мм с толщиной стенок 55 мм. Масса каждого аппарата составляет более 33 тонн. Изготовленные разделители Р2 будут эксплуатироваться на УКПГ месторождения в составе блоков сепараторов низкотемпературных С3 с арматурными узлами и площадками обслуживания.

«Курганхиммаш» в рамках договора, заключенного с заказчиком, продолжается изготовление блочно-комплектного оборудования для Уренгойского НГКМ. На данный момент завершено изготовление трех разделителей Р2, предназначенных для разделения жидкости на углеводородный конденсат и водометанольный раствор. Разделители представляют собой горизонтальные аппараты диаметром корпуса 2200 мм с толщиной стенок 55 мм. Масса каждого аппарата составляет более 33 тонн. Изготовленные разделители Р2 будут эксплуатироваться на УКПГ месторождения в составе блоков сепараторов низкотемпературных С3 с арматурными узлами и площадками обслуживания.

Сайт АО «Курганхиммаш», октябрь 2019 года