В конце октября 2019 года в конференц-зале АО «МосводоканалНИИпроект» состоялся семинар-презентация «Современное оборудование для проектирования и строительства сетей холодного питьевого водоснабжения. Новинки в арматуростроении».

В семинаре-презентации о новинках в арматуростроении» приняли участие представители АО «Мосводоканал», специалисты водоканалов Московской области, специалисты проектных и изыскательских организаций, представители научного сообщества. Начальник отдела по проектированию водопроводных и канализационных сооружений АО «МосводоканалНИИпроект» Пшенко Николай Львович открыл семинар и выступил с приветственным словом. Менеджер по продукту ООО «Хавле Индустриверке» Татаринов Алексей Николаевич выступил с докладами на семинаре: - «Информация о компании, история, сфера деятельности»; - «Новинка HAWLE – задвижка Е3»; - «Преимущества установки запорной арматуры бесколодезным методом»; - «Домовые подключения»; - «Современные системы для присоединения арматуры к трубопроводу и соединения труб». Менеджер по продукту ООО «Хавле-Севком» Долгих Владимир Сергеевич выступил с докладом «Регуляторы давления и клапаны Cla-Val». С 1936 года Cla-Val является ведущим производителем автоматических регулирующих клапанов для следующих отраслей: водоснабжение, легкая и тяжелая промышленность, пожаротушение, авиационные заправки, судостроение. В 1940 году компания Cla-Val изобрела первый в мире регулирующий клапан и оформила на него патент. Уже в течение 35 лет Hawle тесно сотрудничает с компанией Cla-Val, выпускающей широкую линейку регулирующих клапанов. В настоящий момент компания HAWLE может предложить практически любое инженерное решение в сфере холодного водоснабжения. Для каждого отдельного клиента HAWLE стремится найти оптимальное решение, соответствующее его потребностям. В связи с этим у нас представлен широкий ассортимент исключительно высококачественной продукции.

Сайт АО «МосводоканалНИИпроект», 22 октября