Московская компания АДЛ сообщает о расширении линейки воздушных клапанов собственного производства для сброса воздуха и устранения вакуума (предотвращения воздушных пробок)

Компания АДЛ напоминает о расширении линейки воздушных клапанов собственного производства для сброса воздуха и устранения вакуума и появлении на складе новой модели — КАТ70 в наиболее часто запрашиваемых типоразмерах: 50, 80 и 100 мм. Новинка предназначена для применения на магистральных и распределительных водопроводных сетях для удаления воздуха из системы при ее заполнении и впуска воздуха в трубопровод при его дренаже с целью предотвращения возникновения воздушных пробок и условий для кавитации. Клапаны «Гранрег» серии КАТ70 выпускаются в диапазоне диаметров от DN 50 до 300 мм, на условное давление 16 бар. Корпус клапанов изготавливается из высокопрочного чугуна GGG-50, устойчивого к большим механическим и гидравлическим нагрузкам. Благодаря тому, что внутренние элементы выполнены из нержавеющей стали эксплуатация воздухоотводчиков становится возможной при температуре среды до 120°С. Внутреннее и внешнее покрытие корпуса клапана предохраняет его от возникновения коррозии, образования сколов и царапин.

Сайт АДЛ, 29 октября