Группа ЧТПЗ поставила трубы и детали трубопроводов для модернизации основного производства Группы компаний «Титан»

Группа ЧТПЗ поставила продукцию Группе компаний «Титан» – российской компании, занимающейся производством и сбытом нефтехимической продукции. Складской комплекс ЧТПЗ отгрузил клиенту партию из 170 тонн бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 57 до 325 мм и толщиной стенки от 4 до 8 мм. Трубы производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов будут задействованы при реконструкции производства кумола на заводе «Омский каучук» — ключевом предприятии Группы компаний «Титан». Новое оборудование позволит обеспечить безопасный и экологически чистый технологический процесс производства кумола, а также снизить расход сырья, энергоресурсов и себестоимость целевого продукта. Группа ЧТПЗ обладает диверсифицированным клиентским портфелем: продукция компании используется в различных отраслях промышленности, в том числе в нефтехимической. В 2018 году Складской комплекс ЧТПЗ поставил для предприятий этой отрасли около 6 тысяч тонн трубной продукции. Складской комплекс ЧТПЗ сотрудничает с Группой компаний «Титан» и заводом «Омский каучук» с 2010 года — трубы Группы ЧТПЗ применялись при техническом перевооружении оборудования и строительстве ключевых проектов предприятия.

Источник: Складской комплекс ЧТПЗ | 620075, г. Екатеринбург, 29 октября