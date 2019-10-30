Роспатентом зарегистрирована программа для ЭВМ «Программное обеспечение для управления испытательным стендом» для проведения испытаний и настройки электроприводов запорно-регулирующей арматуры

На имя ПАО «Транснефть», АО «Транснефть – Дружба», АО «Транснефть – Центральная Сибирь», ООО «НИИ Транснефть» и АО «Томский завод электроприводов» («ТОМЗЭЛ») выдано свидетельство № 2019610014 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программное обеспечение для управления испытательным стендом». Программа для ЭВМ предназначена для проведения испытаний и настройки электропривода запорно-регулируемой арматуры и будет применяться в организациях системы «Транснефть» в качестве программного обеспечения для управления испытательным стендом. Программа обеспечивает определение пространственно-функционального расположения элементов управления и элементов считываемых параметров, визуализацию пользовательского интерфейса.

Сайт АО «Транснефть – Дружба», 28 октябр