Новая разработка компании «Плакарт» - шиберная задвижка для нефтегазового трубопровода с покрытием на основе WC путем высокоскоростного напыления

В октябре во время Газвого форума на стенде компании «Плакарт» были представлены следующие образцы, уже подтвердившие эффективность решения у Заказчика согласно соответствующим Актам и Заключениям:

- Шиберная задвижка запорно-регулирующей арматуры нефтегазового трубопровода. Упрочнение до 3-4 раз покрытием на основе WC, высокоскоростное напыление.

- Образец двухслойного наплавленного упрочняющего покрытия. Упрочнение износостойким покрытием деталей бурового оборудования, увеличение рабочего ресурса детали до 10раз по сравнению с обычной электродной наплавкой сталью. Лазерная наплавка.

- Сегмент вала-коронатора. Электроизолирующее керамическое покрытие. Воздушно-плазменное напыление. Слой 2 мм держит электрическое напряжение на 15000 кВ

- Стабилизатор бурильной колонны со сверхпрочным покрытием лопастей Плакарт-0.34 (HF 7000, лазерная наплавка) и с упрочнением фаски композиционным прутком (70% WC). Собственное производство готовых изделий. Импортозамещение аналогичных деталей американского и канадского производства.

Сайт АО «Плакарт», октябрь 2019 года