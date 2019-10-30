По заказу компании ЗАО «Союз-01» для строительства 3 и 4 энергоблоков АЭС «Куданкулам»разработан электропривод серии ЭП4 высокого быстродействия для управления клиновой задвижкой внутри гермозоны реактора

По специальному заказу компании ЗАО «Союз-01» (для проекта строительства 3 и 4 энергоблоков АЭС «Куданкулам») АО «Тулаэлектропривод» разработано и успешно проведено испытание прототипа электропривода серии ЭП4, изготовленного по ТУ 3791-004-70780838-2007. Электропривод ЭП4О-F25-2000-90-М133.20М-4-3122 отличается высоким быстродействием 90 об/мин и предназначен для управления клиновой задвижкой внутри гермозоны реактора. В настоящее время в производстве находятся 16 электроприводов данного исполнения, они готовятся для приемо-сдаточных испытаний в рамках контрольной инспекции со стороны уполномоченной организации АО «ВПО «ЗАРУБЕЖАТОМЭНЕРГОСТРОЙ» (АО «ВПО «ЗАЭС») и представителей заказчика «NPCIL» (Nuclear Power Corporation of India Limited).

Сайт АО «Тулаэлектропривод», октябрь 2019 года