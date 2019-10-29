Группа LD успешно экспортирует шаровые краны в страны Европы и приглашает на выставку в Сербию с 4 декабря на свой стенд

В настоящее время компания LD успешно экспортирует продукцию в страны Европы. Так, например, в Сербию налажены регулярные поставки стальных шаровых кранов типоразмеров от DN15 до DN500, которые соответствуют техническим требованиям Сербии и имеют маркировку AAA. 4-6 декабря 2019г. в г. Белград

состоится 50-ая международная отраслевая конгресс-выставка KGH HVAC&R, в которой компания LD уже не в первый раз будет принимать участие. Приглашаем участников мероприятия посетить стенд компании LD (№117).

Сайт ООО ЧСГС, 24 октября