Гусевский арматурный завод «Гусар» ищет специалистов и таланты

15 октября в Центре занятости населения г. Владимира прошла ярмарка вакансий «Занятость – 2019», которую посетили почти тысяча граждан, ищущих работу. Гусевский арматурный завод «Гусар» представлял на ярмарке ведущий специалист отдела кадров Дмитрий Снаров. Все соискатели смогли узнать об условиях труда на заводе, зарплате, возможностях профессионального роста, повышения квалификации и социальных гарантиях. Также они могли изучить актуальные варианты подходящей работы, посмотреть фильм-презентацию о заводе «Гусар» и получить листовки и буклеты с информацией о вакансиях предприятия. Дмитрий Евгеньевич Снаров отметил: «Эта ярмарка — отличная возможность для всех желающих изучить существующие на рынке вакансии. Она позволяет соискателям лично познакомиться с работодателями, обменяться информацией, выбрать наиболее интересные предложения работы. Наш завод регулярно принимает участие в ярмарках вакансий, организованных Центрами занятости населения и учебными заведениями региона и приглашает к себе на работу всех заинтересованных специалистов».

Сайт ООО « ГУСАР», 28 октября