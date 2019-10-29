Наибольший материальный ущерб трубопроводной сети нефтепромыслов наносит коррозия, которая приводит к сокращению сроков ее службы, возникновению аварийных ситуаций, повышению эксплуатационных и ремонтных расходов, приводит к потерям транспортируемой продукции, снижению ее качества и загрязнению окружающей среды. Опыт эксплуатации стальных трубопроводов, транспортирующих высокоагрессивные среды нефтепромыслов, показывает, что средний срок их службы сокращается с 12-15 лет до 2-3 лет. Используемые в настоящее время способы защиты металлических трубопроводов от коррозии не позволяют достичь высокой степени эффективности. А развитие и технический прогресс таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая зависят от их обеспеченности высококачественными трубами с высокими эксплуатационными характеристиками – в первую очередь коррозионной стойкостью, износостойкостью, хорошими механическими свойствами и.т.п. В 80-ые годы взамен стальных труб на нефтепроводах стали применяться гибкие полиэтиленовые, армированные стальной лентой и полипропиленовыми нитями трубы ГПМТ, с рабочим давлением от 4 МПа. до 25 МПа.

Конструкция гибких труб «ПОЛИКОРД-ФЛЕКС» представляет собой многослойную систему , включающую в себя слои из полимерной камеры ,высокопрочной стальной лентой, полипропиленовых нитей и ленты ПВХ , построенной с дублированием функциональных свойств , что делает её устойчивой к перепаду температур , динамике потока транспортируемой жидкости, подвижности грунтов ,транспортным и монтажным нагрузкам и даже к механическим повреждениям.

ПОЛИМЕРНО-АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ПАТ производства ООО «РЕММАШ-СЕРВИС» сертифицированы на соответствие ТУ 22.21.29-006-54031385-2018. Гибкие полимерно-металлические трубы ГПМТ в настоящее время успешно применяются на нефтяных промыслах при строительстве выкидных линий нефтепроводов, низконапорных водоводов системы заводнения нефтяных пластов.

Эффективность применения гибких труб ГПМТ обусловлена:

· высокими эксплуатационными характеристиками труб.

· простотой и высокой скоростью строительства трубопроводов.

· относительно низкой стоимостью труб и монтажа.

· длительными сроками эксплуатации трубопроводов и их ремонтопригодностью.

· незначительными затратами на обслуживание.

Источник : Neftegaz.RU, 26 октября