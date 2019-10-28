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Пермская РГК «Палюр» начала поставки дисковых поворотных затворов под своей торговой маркой

28 октября, 2019 10

Компания Палюр начинает производство новой линейки дисковых поворотных затворов PALUR-ZD-SF. В этой статье мы расскажем об основных преимуществах конструкции затвора помогающие решать проблемные задачи в эксплуатации запорной арматуры. Затворы выполняют запорно-регулирующую функцию с герметичностью в положении «Закрыто» по классу «А», то есть без протечек рабочей среды. В затворах PALUR-ZD-SF использован принцип самозапирания сопряженных друг с другом стальных сферических поверхностей (уплотнение металл по металлу), упрочненных с помощью технологии низкотемпературного плазменного азотирования ПАНТ. Затворы способны эксплуатироваться на значительно более высоких технологических параметрах – при давлении до 210 атмосфер (21MPa) и температуре до +500 С. При этом имеют, как и все дисковые поворотные затворы, весьма малые габариты, массу и довольно простую и надежную конструкцию. Герметичность в положении «Закрыто» по классу «А» обеспечивается не принудительно - механически, как это имеет место быть у большинства видов трубопроводной арматуры, а по принципу самозапирания с предварительным поджимом, от силы, развиваемой энергией потока рабочей среды.

Сайт РГК «Палюр», 21 октября


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