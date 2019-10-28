ТЭЦ меняют устаревшую газовую запорную арматуру и предохранительные клапаны на 16 млн рублей на одну генерацию до конца 2019 года

Энергетики Комсомольской ТЭЦ-2 Хабаровской генерации, дочки Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) завершили модернизацию газового оборудования на котлоагрегате №8. В ходе работ была произведена замена устаревшей газовой арматуры, предохранительных клапанов, фланцев и других деталей. Кроме того, на газовых горелках установили защитно-запальные устройства, а газовую арматуру электрифицировали. В настоящее время комсомольские энергетики приступили к аналогичным работам на котлоагрегате №9. Их планируется завершить до конца 2019 г. На 2ю очередь модернизации Хабаровская генерация направит более 16 млн руб. Кампания по модернизации газового хозяйства стартовала еще в 2017 г., когда на КТЭЦ-2 произвели замену либо ремонт газовой инфраструктуры первых пяти котлоагрегатов. С завершением 2й очереди все семь котлов станции будут соответствовать последним требованиям Ростехнадзора. Как отметил начальник котельного цеха Комсомольской ТЭЦ-2 В. Жук, модернизация делает работу котельного оборудования еще более надежной, простой в эксплуатации, а это немаловажно, учитывая довольно холодные и продолжительные зимы в г. Комсомольске-на-Амуре. Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 из старейших электростанций на Дальнем Востоке России. Введена в эксплуатацию в 1935 г.

Источник : Neftegaz.RU, 25 октября