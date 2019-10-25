БАРНАУЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ КАТАЛОГ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ) НА 2020 ГОД

Барнаульский котельный завод, ведущий производитель энергетической арматуры в России, выпустил новый каталог продукции, в котором собран весь ассортимент и новинки выпускаемого оборудования. Каталог БКЗ 2020 – это международный справочник по выбору энергетической арматуры и оборудования для любых ТЭС и котельных. Новый каталог БКЗ насчитывает более 1 000 позиций оборудования с рисунками, графиками и подробными техническими характеристиками, предоставляя специалистам возможность правильного выбора требуемых устройств.
Сайт БКЗ, 21 октября