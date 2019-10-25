АО «Транснефть – Дружба» завершило плановые ремонты на магистральных трубопроводах и подключила три построенных фильтра – грязеуловителя

АО «Транснефть – Дружба» завершило плановые ремонты на магистральном нефтепроводе (МН) Куйбышев – Унеча – Мозырь-1, магистральном нефтепродуктопроводе (МНПП) Куйбышев – Брянск и площадочных объектах. Работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

Цель – повышение надежности эксплуатации магистральных трубопроводов. В период плановой остановки транспортировки нефти и нефтепродуктов специалисты предприятия подключили три построенных фильтра – грязеуловителя на линейной производственно–диспетчерской станции (ЛПДС) «Лопатино». Выполнено подключение после реконструкции участков подводных переходов МНПП через р. Снежеть и Мылинка, а также нового участка лупинга МН протяженностью 2 км. На ЛПДС «Никольское-1» проведена вырезка двух тупиковых участков технологических трубопроводов. Методом вырезки устранены дефекты на линейной части МН.

Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть - Дружба", 23 октября