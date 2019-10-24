Новая акция снижения цен на сварочное оборудование! Установлена распродажная цена на турецкие сварочники!

Компания «Эго Инжиниринг» снижает цену на комплект качественного сварочного оборудования Pro Aqua турецкого производства. Набор инструментов используется для сварки полипропиленовых труб небольшого диаметра в раструб. Сварочный аппарат Pro Aqua мощностью 1500Вт имеет оптимальную по размерам нагревательную поверхность. Одновременно на него можно установить целых 3 насадки для сварки.

В комплектацию сварочного оборудования входят:

· Насадки диаметрами 20, 25, 32 и 40 мм

· Специальная ножка с зажимом для установки сварочного аппарата при сварочных работах;

· Шестигранник;

· Рулетка, ножницы, уровень;

· Металлический ящик для транспортировки;

· Инструкция. Комплект сварочного оборудования Pro Aqua есть в наличии на складах компании и готов к отгрузке. Количество продукции ограничено.

Сайт Компании «Эго Инжиниринг», 16 октября