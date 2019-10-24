Аналитики компании «Восток Капитал» подготовили обзор новых проектов в газопереработке и газохимии Ямало-ненецкого автономного округа

В преддверии 7-го ежегодного форума «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ» команда аналитиков компании Восток Капитал подготовила обзор проектов газопереработки и газохимии Ямало-ненецкого автономного округа.

В данном отчете представлены 2 крупных проекта региона – Пуровским заводом по переработке конденсата и Новоуренгойским газохимическим комплексом.

В отчете представлены:

· Обзор проектов, этапы строительства, ресурсная база

· Развитие инфраструктурной и логистической сети для транспортировки продукции

Спешим напомнить, что подробное обсуждение проектов в области нефтегазовой промышленности ЯНАО и Арктики продолжится в рамках 7-го международного форума и выставки «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ», который состоится в Новом Уренгое 27 и 28 ноября 2019 года. «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ» - это единственная площадка, где

ежегодно встречаются более 200 руководителей отрасли в регионе ЯНАО и в Российской Арктике. Самая достоверная информация о стратегиях и планах, о том, как развиваются существующие проекты, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие находятся решения, как развивается сложная инфраструктура проектов и региона, какие технологические новшества внедряются и испытываются, как индустрия на Ямале влияет на позицию России в мировом энергетическом балансе и какие возможности по развитию бизнеса открываются для подрядчиков. Бронзовые спонсоры Форума: Алитер-Акси, РНГ-Инжиниринг.

Источник : Neftegaz.RU, 23 октября