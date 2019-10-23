Татнефть намерена вложить в развитие нефтехимического направления порядка 600 млрд руб. Компания рассматривает возможность покупки новых активов (нефтехимических предприятий СИБУРа) в г. Тольятти

Совет директоров утвердил общий план развития нефтехимического профиля, концепцию, инвестиции были заложены порядка 600 млрд руб. Если будут интересные идеи, интересные мысли, мы выйдем исполнительной дирекцией на совет директоров и будем предлагать либо увеличить эту программу, либо скорректировать; естественно, мы на рынке, мы отслеживаем все возможности для эффективного использования тех средств, которые нам доверены акционерами. Татнефть в августе 2019 г. приняла стратегию развития нефтехимического дивизиона. В рамках этой программы компания намерена создать нефтегазохимический комплекс. 1м этапом станет строительство 1го в России завода по выпуску малеинового ангидрида (МАН). Т. к. СИБУР тоже строит аналогичное производство, Татнефть решила ускорить строительство своего комплекса и перенесла его запуск с 2022-2023 гг. на 2021 г., что позволит компании первой занять рынок. Инвестиции Татнефти в 1й этап комплекса планируются в размере 70 млрд руб. На нем планируется перерабатывать 390 тыс. т собственного сырья и получать на выходе 317 тыс. т готовой продукции. Как рассчитывают в Татнефти, EBITDA проекта на 1м году эксплуатации составит 23,8 млрд руб, чистая прибыль ожидается в размере 16,2 млрд руб. Срок окупаемости составит чуть более 8 лет. Кроме того, Татнефть планирует купить нефтехимические предприятия СИБУРа в г. Тольятти, соглашение о намерениях было подписано в начале сентября 2019 г. Они включают в себя целый ряд активов по производству каучуков, которые помогут Татнефти обеспечить вертикальную интеграцию шинного бизнеса KAMA TYRES и увеличит его стоимость.

Источник : Neftegaz.RU, 22 октября