ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Существенная часть трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации выполнена из традиционных материалов. Нормативный срок службы таких труб давно подошел к концу. К ним можно отнести трубы из: стали, серого чугуна, железобетона, керамики, асбестоцемента. Большинство из них могут быть реконструированы бестраншейными методами с использованием полиэтиленовых труб. В представленной статье обоснована целесообразность и актуальность применения полиэтиленовых труб для реконструкции изношенных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения. Период с 1965 по 1980 гг. характеризовался не только массовым жилищным строительством, но и развитием сетей водоснабжения и канализации. К 1980 году 965 городов РСФСР имели централизованные сети водоснабжения, а централизованные сети канализации имелись более чем в 95% городов и 53% поселков городского типа. Если посмотреть нормативные документы того периода [1, 2], то мы увидим, что в основном в сетях водоснабжения и канализации применялись железобетонные, бетонные, асбестоцементные, чугунные и стальные трубы, применение пластмассовых труб было ограниченным.

Перечень источников:

1. СНиП II-31-74 Нормы проектирования. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения // М.: 1976. 162c. 2. СНиП II-32-74 Нормы проектирования. Канализация. Наружные сети и сооружения // М.: 1975. 95 c. 3. ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия // М.: 2003. 45 c. 4. Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 9 сентября 1975 г. № 378 «Инструкция по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий». 5. СП 249.1325800.2016 Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами // М.: 2016. 98 c. 6. СП 45.13330.2012Земляные сооружения, основания и фундаменты // М.: 2012. 145 c. 7. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты // М.: 1988. 127 c. 8. СНиП III-8-76 Земляные сооружения // М.: 1977. 106 c. 9. Сосина А. И., Смирнов К. Ю. Развитие систем водоснабжения в России // Сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска - Красноярск: Сиб. федер. ун-т., 2013.

(Реферат статьи, в сокращении)

Источник: Вода - Magazine, октябрь 2019