КАЖДОМУ ПО РЕЙТИНГУ. АТОМЭНЕРГОМАШ СТАЛ ВЕДУЩЕЙ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ В РЕЙТИНГЕ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ

Опубликован очередной рейтинг крупнейших российских компаний «Эксперт-400», подготовленный аналитическим центром «Эксперт». Согласно данным рейтинга Машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш» показал лучшие результаты среди энергомашиностроительных компаний страны в 2018 году.

Напомним, консолидированная выручка Группы компаний «Атомэнергомаш» по итогам 2018 года выросла на 4% и составила 71 млрд. рублей. Портфель заказов холдинга на десятилетний период увеличился почти на 37% до 623 млрд. рублей. Рост портфеля заказов обеспечен новыми контрактами в различных отраслях: атомная отрасль, газнефтехимия, судостроение, производство оборудования для заводов по переработке отходов в энергию и пр.

Рейтинг «Эксперт-400» ежегодно составляется аналитическим центром «Эксперт» и включает в себя крупнейшие компании Российской Федерации.

Сайт АО «Атомэнергомаш», 21 октября