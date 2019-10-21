Новые стенды для испытаний ТПА представленные ЗАО «ПКТБА» на Газовом форуме 2019 года

С 1 по 4 октября 2019 года, специалисты ЗАО «ПКТБА» принимали участие в Петербургском международном газовом форуме. Посетители стенда ЗАО «ПКТБА» узнали о новейших разработках в области испытательного и ремонтного оборудования для трубопроводной арматуры, комплексов для испытания противовыбросового, бурового и нефтегазопромыслового оборудования, а также оборудования для технического освидетельствования газовых баллонов. На экспозиции компании были представлены:

§ СПШ-600-Н Станок для шлифования и притирки.

§ С-5-500/250 Стенд для испытаний трубопроводной арматуры DN 50…700 мм.

§ С-3-300/700 Стенд для испытаний устьевого и противововыбросового обрудования.

§ ПГС Пневмогидравлическая насосная станция.

§ D-14 Измерительная переносная система.

§ С-3-300/40 Стенд для испытаний трубопроводной арматуры.

Сайт ЗАО «ПКТБА», 18 октября 2019 года