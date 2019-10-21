Избраны Председатель и заместитель председателя Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

16 октября 2019 года состоялось первое заседание Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новом составе, избранном внеочередным Общим собранием акционеров Общества 27 сентября 2019 года. Председателем Совета директоров избран Эдуард Лисицкий, заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1». Заместителем Председателя Совета директоров Общества избран Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города. Компания создана 1 февраля 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ОАО «ТГК-1» (в настоящее время ПАО «ТГК-1»). Акционеры: ПАО «ТГК-1» (71,5734%), ГУП «ТЭК СПб» (23,8582%), Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (4,5684%). АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн. горожан.

Сайт ОАО «ТГК-1», 16 октября 2019 года