Московская фирма «НТА-Пром» сертифицировала систему менеджмента качества

Система менеджмента качества компании «НТА-Пром» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и СТО Газпром 9001. Сертификат соответствия выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр». Наличие сертификатов ISO 9001:2015 и СТО Газпром 9001 подтверждает соответствие международным и российским отраслевым стандартам управленческих и производственных процессов в области качества продукции и услуг компании «НТА-Пром». Принятые стандарты качества помогают совершенствовать производственные процессы и дают большой потенциал для дальнейшего развития.

Политика в области качества ООО «НТА-Пром»

Стратегическая цель ООО «НТА-Пром» заключается в достижении лидирующих позиций как поставщика оборудования на рынке нефтегазовой, химической, энергетической промышленности и машиностроения.

Достижение стратегической цели обеспечивается за счет:

· постоянного повышения уровня качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг с целью максимального удовлетворения потребностей заказчиков;

· соблюдения законодательных и нормативно-правовых требований при изготовлении продукции и оказании услуг, в том числе требований технического регулирования и промышленной безопасности;

· планирования и реализации действий, направленных на снижение рисков и формирование возможностей в ходе достижения целей и выполнения производственных программ;

· развития и укрепления партнерских отношений со всеми заказчиками и поставщиками на долгосрочной и взаимовыгодной основе;

· постоянного улучшения всех внутренних процессов и процедур ООО «НТА-Пром», принимая во внимание и ориентируясь на передовой мировой опыт;

· лидерства высшего руководства в деятельности по улучшению качества, постоянной демонстрации приверженности к системе менеджмента качества и вовлечения персонала в процесс управления качеством;

· формирования команды высококвалифицированных специалистов, способных обеспечивать высокий уровень сервиса услуг, предоставляемых ООО «НТА-Пром», за счет постоянного развития профессиональных качеств своих работников, повышения эффективности труда, создания комфортных условий труда.

Высшее руководство ООО «НТА-Пром» берет на себя ответственность за результативность и постоянное улучшение Системы менеджмента качества, соответствие Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 и СТО Газпром 9001, гарантирует создание условий и обеспечение необходимыми для этого ресурсами.

Сайт ООО «НТА-Пром», 16 октября 2019 года