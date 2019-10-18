Пензенский ГАКС-АРМСЕРВИС впервые показал радиоуправляемая модель мобильной мастерской для ремонта и испытаний трубопроводной арматуры

Представители НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» приняли участие в выставке высокотехнологичной продукции для железнодорожного транспорта, проходившей в Самаре 11 октября 2019 года.

Выставка была организована в рамках сетевого совещания руководителей ОАО «РЖД». На совещании обсуждалась возможность внедрения представленной инновационной продукции на полигонах железных дорог.

На стенде предприятия была продемонстрирована радиоуправляемая модель мобильной мастерской для ремонта и испытаний трубопроводной арматуры, а также предложены виды оборудования, которое можно использовать для испытаний отдельных узлов подвижного состава РЖД.

Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», 16 октября