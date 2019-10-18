Производитель электроприводов для ТПА «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» успешно прошло сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК), производимый Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр»

Сертификационный аудит проводился с целью оценки соответствия СМК ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» требованиям СТО Газпром 9001-2018 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и регистрации СМК ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в официальном реестре ИНТЕРГАЗСЕРТ. Экспертной группой была проведена оценка результативности внедрения и функционирования СМК, подтверждена способность процессов СМК поддерживать установленные СТО Газпром 9001-2018 требования и дана рекомендация органа сертификации по выдаче ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» сертификата. Эксперты также отметили значительную работу, которая была проведена на предприятии по внедрению СМК по требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2018. Ранее на основании решения Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» было выдано Свидетельство об оценке деловой репутации, согласно которому ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» был присвоен высокий индекс деловой репутации, составляющий 82.

Сайт ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», 10 октября