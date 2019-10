Самая крупная в России буровая компания "Евразия" переживает тяжелые времена и показала убыток в первом полугодии 2019 года

Самая крупная в России буровая компания "Евразия" объявила о снижении объемов бурения в первом полугодии 2019 года. Единственным акционером ООО "Буровая компания "Евразия" является зарегистрированная на Каймановых островах Eurasia Drilling Company Ltd. Основными акционерами Eurasia Drilling Company до начала выкупа миноритариев со стороны EACL были генеральный директор Eurasia Drilling Company Ltd. Александр Джапаридзе (30,2%), Александр Путилов (22,4%), еще около 3% акций подконтрольны главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову. Eurasia Drilling Company по итогам первого полугодия 2019 года показала убыток по US GAAP в $26,2 млн, в то время, как в прошлом году за этот период имела прибыль $90,2 млн. Выручка Eurasia Drilling за полугодие понизидась на 17,6%, чистый денежный поток от уменьшился на 9%, Основной актив Eurasia Drilling Company буровая компания «Евразия» в первом полугодии сократила чистую прибыль по РСБУ втрое. Перспективы независимых х нефтесервсных компаний на российском рынке будут рассмотрены на ХIV ежегодной конференции "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2019), которая откроется 30 октября 2019 года в отеле InterContinental Moscow Tverskaya.

Сайт «Модернизация российского ТЭК, 17 октября