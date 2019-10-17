Челябинский КОНАР освоил изготовлении крупных отливок для энергомашиностроительных компаний на своем литейном заводе БВК

Специалисты литейного завода "БВК", входящего в Промышленную группу КОНАР, освоили изготовление марки стали 15Х1М1ФЛ, которая используется в производстве оборудования для энергетики. Чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию агрегата, отливка должна обладать всеми необходимыми механическими и эксплуатационными свойствами. Прочность корпуса изделия обеспечивается за счет высокого качества стали. Чтобы подтвердить соответствие отраслевому стандарту энергомашиностроения, образцы отправили на испытания в ведущий материаловедческий институт страны АО "НПО "ЦНИИТМАШ". Там проводили тесты на длительную прочность металла отливок при высоких температурах эксплуатации, достигающих 570°С. Исследования подтвердили высокие прочностные характеристики стали, полученной на "БВК", и показали, что она полностью соответствует требованиям стандарта ОСТ 108.901.102-78 и даже превосходит по своим механическим свойствам кованую сталь. Проведенная работа позволяет расширить компетенции в новом направлении для завода — изготовлении крупных отливок для энергомашиностроительных компаний, Сегодня предприятие готово принять участие в программе модернизации теплоэлектростанций ДПМ-2, утвержденной правительством Российской

Федерации, и полностью обеспечить ее качественным литьем.

Сайт Группы Конар, 16 октября