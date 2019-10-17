Петрозаводскмаш начал изготовление емкости и трубных деталей для пассивной системе безопасности атомной станции в Индии

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш»(входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш; является членом Карельского реготделения СоюзМаш) приступил к изготовлению гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для второго энергоблока АЭС «Руппур»(Народная Республика Бангладеш). Точку контроля — готовность к изготовлению данного оборудования — приняли представители Комиссии по атомной энергии Бангладеш (ВАЕС). Во время аудита инспектор проверил наличие технологического оборудования, аттестацию рабочего персонала, соответствие документов требованиям нормативов. По результатам проверки оформлен акт готовности предприятия к производству оборудования.

В настоящее время Петрозаводскмаш начал изготавливать из листового проката так называемые карты — заготовки, из которых впоследствии выполнят цилиндрические детали для корпусов гидроёмкостей (обечайки). Основные листы для обечаек СПЗАЗ — более 400 тонн — уже прошли входной контроль. Всего на комплект из 8 ёмкостей СПЗАЗ для одного энергоблока требуется около 450 тонн листового проката. Ёмкости СПЗАЗ относятся к пассивным системам безопасности атомной станции. Во время эксплуатации их заполняют водным раствором борной кислоты, который предназначен для охлаждения активной зоны реактора. Каждая ёмкость представляет собой толстостенный сосуд из нержавеющей стали объёмом 120 кубических метров, вес изделия более 76 тонн.

Сайт АО «АЭМ-технологии», 15 октября