СМАРТ-ВОДОПРОВОД В МОСКВЕ - СТОЛИЦА ПОЛУЧИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ

В Москве планируется внедрить умную систему водоснабжения и отопления в течение ближайших пяти лет. Автоматические системы позволят перекрывать водяные трубы автоматически. Датчики, установленные в жилых домах, сами смогут регулировать температуру в зависимости от погоды. Об этом проинформировал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Сегодня для понижения температуры в системах отопления необходимо длительное время. Новые датчики позволят это делать намного быстрее, отметил Бирюков.

Такие алгоритмы уже внедрены в системах газоснабжения, они позволяют перекрывать подачу газа в считаные секунды дистанционно. В то же время московское ЖКХ переходит на "цифру", через 2,5 года появится единый центр управления в сфере ЖКХ, который позволит следить за многими процессами в автоматическом режиме.

ОТРАСЛЕВОЙ ПОРТАЛ WATERMAGAZINE, 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА