ТМК представила новые технологии в трубной отрасли на конференции «Технологии в области разведки и добычи ПАО «НК „Роснефть“»

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие в V конференции «Технологии в области разведки и добычи ПАО «НК „Роснефть"». На стенде ТМК были представлены премиальные резьбовые соединения TMK UP CENTUM и TMK UP KATRAN, дана информация о трубах в антикоррозионном исполнении и из сплава 13 Cr (13 Хром) с уникальным бессмазочным покрытием GREENWELL, а также новые данные о проекте «Вечная скважина», который позволяет за счет инженерных решений ТМК существенно продлить срок эксплуатации скважины.

Сайт ПАО ТМК, 15 октября