Курганхиммаш обновил парк испытательных стендов в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) предприятия

ООО «Курганхиммаш» завершил обновление парка испытательного оборудования в центральной заводской лаборатории. Новое оборудование – Универсальная сервогидравлическая испытательная машина с компьютерным управлением серии WAW-4605-E предназначена для статических испытаний образцов металлов и сплаво и изделий из них на растяжение, сжатие, изгиб. Данная машина позволит проводить тесты при помощи компьютера, с установленным ПО «MaxTest», с возможностью устанавливать способ контроля на каждой стадии проведения испытания, в соответствии с требованиями КД и НД. Система управления испытательной сервогидравлической машины серии WAW осуществляет контроль с обратной связью по нагрузке, перемещению траверсы, деформации образца. Программное обеспечение оборудования не только отслеживает показания при проведении испытаний, но и имеет защитные функции от перегрузки (при превышении нагрузки заданного значения, ПО остановит машину) и ограничение подъема рабочего стола (реализуется посредством конечного выключателя и приводит к отключению насоса). Машина серии WAW выполнена в четырехколонном исполнении и имеет две рабочие зоны (растяжение и сжатие), расположенные сверху и снизу от подвижной траверсы. Силовая рама оборудования имеет пространство для теста на растяжение 750 мм, а для сжатия 620 мм. Максимальный ход поршня 250 мм.

Установленный стенд рассчитан для проведения испытаний под наибольшей предельной нагрузкой равной 600 кН с пределом допускаемой погрешности измерения нагрузки ±0,5% в диапазоне 12-600 кН.

Сайт АО Курганхиммаш, октябрь 2019 года