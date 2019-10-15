Слияния и поглощения: REHAU и дистрибьюторская компания «ТЕРЕМ» вернулись к совместной работе на рынке инженерного оборудования

В октябре 2019 года два лидера российского рынка инженерных систем – компания REHAU и дистрибьюторская компания «ТЕРЕМ» – приняли решение о возобновлении сотрудничества. Данное решение обусловлено совпадением стратегических целей сторон и текущих возможностей рынка. Честная и открытая конкуренция, инновационные методы ведения бизнеса, социальная ответственность и создание рабочих мест в России – это то, чем руководствуются компании, объединяя свои производственные и логистические компетенции. Успешно продвигая бренд REHAU, мы хотим быть уверены в партнерах и опираться на полное покрытие рынка, высокий сервис, большие складские мощности, отличную логистику и профессионализм сотрудников компании «ТЕРЕМ».

Источник: СМИ С.О.К., 14 октября

