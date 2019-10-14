Краны LD больших диаметров DN 600, 700 поставляются в Европу

Компания LD ежегодно поставляет в страны ЕС десятки стальных кранов больших диаметров с редуктором или электроприводом. Этот год не был исключением и стал новой вехой в развитии продаж нашей продукции в Европе - поставлены краны LD с диаметрами DN600 и DN700. Узнаваемость бренда LD в Европе и широкий диапазон типоразмеров стальных кранов позволяет нам участвовать в самых амбициозных проектах и удовлетворять пожелания самых требовательных заказчиков! Компания LD производит стальные шаровые краны типоразмеров от DN15 до DN800, что подтверждено соответствующими сертификатами СЕ (PED) и EHP003, а также ежегодными международными аудитами, и является необходимым требованием для экспорта продукции в страны Европейского Союза.

Сайт ООО «ЧСГС», 10 октября