Новая поставка САЗ партии приводной арматуры: клапаны регулирующие с приводом Rotork для ОК РУСАЛ

В октябре текущего года генеральный дистрибьютор Старооскольского арматурного завода (ООО «Трубопроводная арматура») осуществил поставку в адрес ОК «РУСАЛ» высокотехнологичного оборудования:клапаны запорно-регулирующие односедельные 25нж947нж PN16 DN50 и DN32 c электроприводами Rotork CVL1500. Технические требования, предъявляемые к электрическому исполнительному механизму, оказались неисполнимы нашим базовым поставщиком Regada (Словакия). Поэтому был предложен альтернативный вариант синдивидуальными характеристиками, включающий в себя: • Встроенный заряжаемый аккумулятор, который настраивается при помощи официального программного обеспечения на определенные действия при потере питания или аварийной ситуации. • Бесщёточный электродвигатель постоянного тока. • Редуктор с линейным выходным валом. • Контроллер двигателя с регулировкой скорости, хода и усилия. • Электронную логику функций управления и контроля, размещенные во влагонепроницаемом корпусе с двойной герметизацией. Все настройки усилия и положения, а так же конфигурация такого привода производятся без вскрытия корпуса при помощи устройства с Bluetooth®. Установка оборудования запланировано на площадке подогревателей насосной склада мазута и дизельного топлива, среда - перегретый пар. Данные клапаны предназначены для поддержания заданной температуры мазута 80℃ на выходе из теплообменника воздействием на регулятор расхода пара.

Сайт ООО САЗ, 9 октября