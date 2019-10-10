Новое оборудование. АО «Газстройдеталь» изготовило партию фильтров-решеток для АО «Транснефть - Дружба»

Фильтры подземной установки, производительностью 600 м3/ч каждый, с рабочим давлением 1,6 МПа и номинальной тонкостью фильтрации не более 4,0 мм будут использоваться для очистки товарной нефти на ЛПДС «Лопатино» в Самарской области. Фильтры-решетки изготовлены с быстроразъемными концевыми затворами хомутового типа. В настоящее время АО «Газстройдеталь» начинает производство новой партии фильтров-грязеуловителей (вертикальных и горизонтальных) для предприятий системы ПАО «Транснефть».
Сайт АО Газстройдеталь, сентябрь 2019 г.