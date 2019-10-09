Делегация АО ПТПА посетила ведущую международную выставку металлообрабатывающего оборудования — EMO Hannover 2019

Делегация руководителей ПТПА посетила ведущую международную выставку металлообрабатывающего оборудования — EMO Hannover 2019, которая прошла под девизом «Умные технологии в основе завтрашнего производства». Более 2200 экспонентов из 47 стран мира представили на выставке свои инновации для промышленного производства, в том числе такие крупные компании, как Doosan, Fanuc, DMG Mori, FFG, Mazak, Siemens, Grob, Okuma, Makino, Index, GF Machining Solutions, Chiron, Trumpf, SLM, Stratasys, Paul Horn, Iscar, Sandvik, Kuka и многие другие. На выставке были презентованы: металлорежущие и обрабатывающие станки, кузнечно-прессовое оборудование, производственные системы, высокоточный инструмент, автоматизированные технологические процессы, компьютерные технологии, ПО, сервисы, промышленная электроника и оснастка. Костин А.В., главный инженер: «На выставке было много интересных решений, действующее оборудование. Применить у нас можно не всё, так как на ПТПА производство мелкосерийное, единичное, не массовое. Некоторые станки уже у нас есть и успешно работают. Из представленного оборудования заинтересовали станки, на которых, например, можно изготавливать шпиндели для шиберных задвижек, группа заготовительного оборудования. Сейчас мы анализируем предложения выставки, части поставщиков уже высланы технические задания.»

Страница в ФБ, 8 октября