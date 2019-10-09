Новый газоперерабатывающий комплекс построят в 2022 году

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ООО «РН - Юганскгазпереработка» подписали договор аренды земельного участка для строительства Майского газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в Нефтеюганском районе. По решению властей региона земельный участок площадью 140,9 га выделен на срок до 50 лет без проведения торгов. Строительство Майского ГПК начнется до конца 2019 года, а завершится к марту 2022 года. Объект позволит ежегодно привлекать в региональный бюджет 512 млн рублей налогов. Будет создано 230 рабочих мест, а объем инвестиций составит 22 млрд рублей. Решение о выделении земельного участка под проект было принято в августе текущего года на Инвестиционном совете ХМАО-Югры и утверждено губернатором Натальей Комаровой. Согласно соглашению о сопровождении проекта с Фондом развития Югры, инвестору предоставлена господдержка.

Справка ООО «РН – Юганскгазпереработка» – дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», созданное в 2017 году для строительства Майского газоперерабатывающего комплекса в Западной Сибири в районе Южно-Балыкского месторождения. В годовом отчете за 2018 год компания сообщала, что разработана проектная документация строительства комплекса, в том числе для прохождения государственной и экологической экспертиз, а также проведены инженерные изыскания. Проект реализуется для дальнейшего развития газопереработки и газохимии «Роснефти».

Сайт TEK-OIL.RU, 8 октября