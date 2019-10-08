ООО "Газпром СПГ технологии" построит в Уфе и Салавате (Башкортостан) новые комплексы по сжижению природного газа

На «IX Петербургском международном газовом форуме» исполняющий обязанности вице-премьера Правительства Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе подписали документ о строительстве новых комплексов по сжижению природного газа. Комплексы будут созданы в Уфе и Салавате в 2020 – 2022 годах. Их строительство отражено в «дорожной карте» развития газовой отрасли в республики. Комплексы позволят обеспечить растущую потребность предприятий и организаций республики в газомоторном топливе.

ООО «Газпром СПГ технологии» - специализированная компания в составе Группы Газпром, назначенная единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО «Газпром». «Газпром СПГ технологии» реализует комплексный подход к развитию инфраструктуры производства и реализации СПГ на территории РФ.Основным направлением деятельности компании является строительство малотоннажных комплексов по сжижению природного газа. «Газпром СПГ технологии» дополнительно занимается организацией логистики доставки СПГ до пунктов его реализации, устройства сбытовой инфраструктуры, перевода транспорта и оборудования конечных потребителей для использования СПГ в качестве топлива двигателей внутреннего сгорания и энергоустановок.

Сайт TEK-OIL.RU, 7 октября 2019 года