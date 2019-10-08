Цифровизация в Газпроме зашкаливает. Цифровая трансформация как инструмент бесшовных и управляемых бизнес-процессов (три новых термина 2019 года!!!)

Генеральный директор ООО «Газпром проектирование» Владимир Вагарин выступил с докладом «Цифровая трансформация как инструмент бесшовных и управляемых бизнес-процессов» на Всероссийской конференции «10 лет саморегулированию проектно-изыскательской деятельности в нефтегазовой отрасли», которая состоялась 3 октября 2019 года в рамках IX Петербургского Международного Газового Форума.

В докладе на примере ООО «Газпром проектирование» представлены предпосылки, цели и основные этапы цифровой трансформации — фундаментального переосмысления опыта, бизнес-моделей и операций для создания ценности, роста доходов и повышения эффективности работы компании с помощью: создания планируемых, управляемых и прозрачных в любой момент цифровых единых бизнес-процессов; однократного ввода информации и прямого доступа к ней в едином хранилище; повышения производительности и качества работы; оптимизации ресурсов и их управляемости; бесшовной интеграции бизнес-процессов; создания единого информационного пространства.

Сайт ООО «Газпром проектирование», 7 октября