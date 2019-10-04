Система придонных подвесок для разведочного бурения на морском шельфе производства ООО «Гусар» успешно прошло сертификацию «Газпрома»

Гусевский арматурный завод «Гусар» в конце сентября 2019 успешно прошел сертификацию ПАО «Газпром» СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на системы придонных подвесок обсадных колонн (Mudline System) — и будет внесен в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах компании и соответствующих требованиям ПАО «Газпром». В конце прошлого года завод «Гусар» подписал контракт на поставку в адрес «Газпрома» оборудования систем придонных подвесок Mudline (Mudline System), а в начале 2019 года — договор на оказание сервисных услуг необходимых при строительстве поисково-оценочной скважины на лицензионном участке ПАО «Газпром» на шельфе Карского моря. «Системы придонных подвесок Mudline, произведенная заводом «Гусар» по лицензии компании Plexus plc., является самой передовой в мире и обеспечивает максимальную эффективность и безопасность при строительстве морских скважин на шельфе, что является важным фактором для работы в условиях Арктики», — отмечает исполнительный директор ООО «Гусар» Дмитрий Березкин.

Сайт ООО «Гусар», 3 октября 2019 г.