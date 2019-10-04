Новый формат. Бизнес-миссия НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» и представителей деловых кругов Пензенской областим вместо выставок и банкетов

В сентябре в Волгограде состоялась межрегиональная бизнес-миссия представителей деловых кругов Пензенской области. Организатором встречи выступил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области. В мероприятии принял участие представитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС». В рамках миссии достигнуты предварительные договоренности о поставках оборудования для производства, ремонта и испытаний трубопроводной арматуры торговой марки «ГАКС» на предприятия Волгоградской области.
Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», 3 октября