ПГ ОМЗ и СПМБМ «Малахит» представили в Санкт-Петербурге первый российский манифольд для подводной добычи нефти и газа на морском шельфе с арматурой АО ПТПА

На Петербургском международном газовом форуме Ижорские заводы , которые в составе промышленной группы ОМЗ, представили первый в России манифольд для добычи нефти и газа на морском шельфе. Оборудование создано за счет гсосударственной поддержки, которую Ижорские заводы получили по программе "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Разработчиком отечественного манифольда выступило конструкторское бюро "Малахит" (Санкт-Петербург). Манифольд - важный лемент комплекса для подводной добычи углеводородов, который до недавнего времени поставлялся в Россию по импорту.

АО «СПМБМ «Малахит» является ведущим в России конструкторским бюро, специализирующемся в области проектирования морской техники, в том числе с атомной энергетической установкой. Основной сферой деятельности бюро является проектирование, обеспечение строительства и испытаний атомных и дизельных подводных лодок и обитаемых технических средств освоения Океана. Манифольд представляет собой приемно-распределительный коллектор с разветвлениями и используется для сбора пластовой продукции из скважин и распределения реагентов.

Подводный кустовой манифольд, предназначен для выполнения следующих функций:

сбора пластовой продукции из двух морских скважин в единый коллектор с последующей транспортировкой потока к магистральным трубопроводам; распределения ингибиторов гидратообразования, коррозии и других реагентов; распределения гидравлической энергии на арматуру манифольда и фонтанную арматуру; изолирования коллектора от любой скважины, без остановки добычи.

Системы подводной добычи (СПД) углеводородов, в первую очередь, кустовой манифольд будут использоваться в системе подводного обустройства Южно-Киринского газоконденсатного месторождения.

Разработка отечественной конструкции подводного манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой позволит сократить затраты, избежать зависимости от покупки иностранного оборудования и комплектующих, а также решить задачу постройки и функционирования российской СПД в рамках программы импортозамещения и локализации производства в Российской Федерации.

Состав опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой: манифольд с интегрированной защитой; донная опорная плита с четырех-свайным фундаментом.

Донное основание и защитная конструкция выполнены из углеродистой стали класса прочности S355. Трубопроводы и арматура манифольда выполнены из ферритно-аустенитной (дуплексной) нержавеющей стали.

Технические характеристики:

а) манифольд с интегрированной защитой:

габариты – 28,3 х 12,5 х 7,2 м;

масса – 96 т;

количество обслуживаемых скважин – 2 ед.;

диаметр трубопровода продукции скважин – Ду 200 (8 дюймов);

диаметр сборного трубопровода – Ду 400 (16 дюймов);

диаметр трубопровода моноэтиленгликоля – Ду 50 (2 дюйма) и Ду 76 (3 дюйма);

рабочее давление в трубах большого диаметра – 34,5 МПа;

рабочее давление в системе гидравлики – 69,0 МПа;

класс герметичности арматуры манифольда по ГОСТ Р 54808-2011 - «А»;

климатическое исполнение арматуры по ГОСТ 15150-69 - «М»;

средний срок службы арматуры манифольда (полный) - не менее 30 лет;

назначенный ресурс арматуры манифольда – не менее 1200 циклов.

б) донная опорная плита:

габариты – 12,8 х 13,3 х 20,7 м;

масса - 156 т;

количество вакуумных свай фундамента – 4 ед.;

габариты свай – диаметр 5,0 м, высота 9,0 м.

в) манифольд в целом:

габариты – 28,3 х 13,3 х 20,7 м;

масса 252 т;

рабочий температурный диапазон: от минус 18 до +121 ˚С;

расчетный срок эксплуатации - 30 лет;

размещение оборудования – подводное;

расчетная глубина 500 м.

Сайт АО «СПМБМ «Малахит», 2 октября