ПГ ОМЗ и СПМБМ «Малахит» представили в Санкт-Петербурге первый российский манифольд для подводной добычи нефти и газа на морском шельфе с арматурой АО ПТПА

На Петербургском международном газовом форуме Ижорские заводы , которые в составе промышленной группы ОМЗ, представили первый в России манифольд для добычи нефти и газа на морском шельфе. Оборудование создано за счет гсосударственной поддержки, которую Ижорские заводы получили по программе "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Разработчиком отечественного манифольда выступило конструкторское бюро "Малахит" (Санкт-Петербург). Манифольд - важный лемент комплекса для подводной добычи углеводородов, который до недавнего времени поставлялся в Россию по импорту.
АО «СПМБМ «Малахит» является ведущим в России конструкторским бюро, специализирующемся в области проектирования морской техники, в том числе с атомной энергетической установкой. Основной сферой деятельности бюро является проектирование, обеспечение строительства и испытаний атомных и дизельных подводных лодок и обитаемых технических средств освоения Океана. Манифольд представляет собой приемно-распределительный коллектор с разветвлениями и используется для сбора пластовой продукции из скважин и распределения реагентов.
Подводный кустовой манифольд, предназначен для выполнения следующих функций:
сбора пластовой продукции из двух морских скважин в единый коллектор с последующей транспортировкой потока к магистральным трубопроводам; распределения ингибиторов гидратообразования, коррозии и других реагентов; распределения гидравлической энергии на арматуру манифольда и фонтанную арматуру; изолирования коллектора от любой скважины, без остановки добычи.
Системы подводной добычи (СПД) углеводородов, в первую очередь, кустовой манифольд будут использоваться в системе подводного обустройства Южно-Киринского газоконденсатного месторождения.
Разработка отечественной конструкции подводного манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой позволит сократить затраты, избежать зависимости от покупки иностранного оборудования и комплектующих, а также решить задачу постройки и функционирования российской СПД в рамках программы импортозамещения и локализации производства в Российской Федерации.
Состав опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой: манифольд с интегрированной защитой; донная опорная плита с четырех-свайным фундаментом.
Донное основание и защитная конструкция выполнены из углеродистой стали класса прочности S355. Трубопроводы и арматура манифольда выполнены из ферритно-аустенитной (дуплексной) нержавеющей стали.
Технические характеристики:
а) манифольд с интегрированной защитой:
габариты – 28,3 х 12,5 х 7,2 м;
масса – 96 т;
количество обслуживаемых скважин – 2 ед.;
диаметр трубопровода продукции скважин – Ду 200 (8 дюймов);
диаметр сборного трубопровода – Ду 400 (16 дюймов);
диаметр трубопровода моноэтиленгликоля – Ду 50 (2 дюйма) и Ду 76 (3 дюйма);
рабочее давление в трубах большого диаметра – 34,5 МПа;
рабочее давление в системе гидравлики – 69,0 МПа;
класс герметичности арматуры манифольда по ГОСТ Р 54808-2011 - «А»;
климатическое исполнение арматуры по ГОСТ 15150-69 - «М»;
средний срок службы арматуры манифольда (полный) - не менее 30 лет;
назначенный ресурс арматуры манифольда – не менее 1200 циклов.
б) донная опорная плита:
габариты – 12,8 х 13,3 х 20,7 м;
масса - 156 т;
количество вакуумных свай фундамента – 4 ед.;
габариты свай – диаметр 5,0 м, высота 9,0 м.
в) манифольд в целом:
габариты – 28,3 х 13,3 х 20,7 м;
масса 252 т;
рабочий температурный диапазон: от минус 18 до +121 ˚С;
расчетный срок эксплуатации - 30 лет;
размещение оборудования – подводное;
расчетная глубина 500 м.
Сайт АО «СПМБМ «Малахит», 2 октября