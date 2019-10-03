Справочник Проконсима. Часть 1. Как выбрать фланцы по ГОСТу и не стать жертвой обмана ?

Все мы при покупке любого изделия всегда смотрим на цену и качество. Особое доверие вызывает продукция с пометкой «ГОСТ». Давайте разберемся, что в настоящее время можно действительно отнести к «ГОСТу» и стоит ли покупать продукцию без такой отметки?

КАКИЕ ГОСТЫ БЫВАЮТ?

Долгое время производители ориентировались на целую серию ГОСТов, которые регламентировали особенности изготовления и конструкцию стальных фланцев: 12820-80, 12815-80, 12821-80 и пр. Такие фланцы изготавливались методом литья. Теперь же, ввиду необходимости привести производство к международным стандартам, выпустили единый ГОСТ 33259-2015, который аннулировал действие более ранних ГОСТов. Он объединил в себе весь перечень фланцев, а так же определил требования к их изготовлению (методом ковки, кроме фланцев арматуры по типу 21) и использованию.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ФЛАНЦЫ – ЧТО ЭТО?

Те изделия, на которых нет данной отметки, называют «негостированными» или «оптимизированными». Такую арматуру можно применять на объектах, к которым не предъявляют строгих требований при эксплуатации. Она может быть изготовлена как методом литья, так и ковки. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ КУПИТЬ ФЛАНЦЫ ПО СТАРОМУ ГОСТУ?

Обратите внимание, что на данный момент единственным действующим стандартом с требованиями по качеству фланцев являетсяГОСТ 33259-2015. Не поддавайтесь заблуждению недобросовестных производителей или поставщиков, что старые советские стандарты лучше (некоторые, вообще, не уточняют номер ГОСТа). Тем самым они предлагают цену ниже рыночной, но оказывают вам «медвежью услугу»: фланцы, произведенные по старым стандартам и установленные на трубопровод, могут быть не допущены к эксплуатации надзорными органами. В нашем ассортименте вы всегда найдете фланцы стальные воротниковые и плоские для любых нужд. Для всех товаров указываются реально соответствующие показатели и характеристики. Все поставщики проходят тщательный отбор. Предлагаемый нашей компанией товар соответствует современным общепринятым нормам качества и подлежит сертификации по ГОСТу. При производстве данных фланцев применяется современное высокоточное оборудование:

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Сайт ЗАО ПРОКОНСИМ, 1 октября